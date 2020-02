Skilager der Sek P in den Flumserbergen

Sechzig fröhliche und motivierte Schülerinnen und Schüler der Sek P Olten verbrachten eine unvergessliche Skilagerwoche in den Flumserbergen. Der regnerische und stürmische Wochenbeginn verlangte von allen Beteiligten viel Flexibilität. Vor allem das elfköpfige Leiterteam war gefordert und zauberte, trotz der garstigen Wetterverhältnisse, ein attraktives Rahmenprogramm mit hartumkämpften Jass- und Tischfussballduellen oder erholsamen Hallenbadbesuchen aus dem Ärmel. Ab Wochenmitte passte sich dann auch das Wetter der heiteren Lagerstimmung an. Bei nun schönem Winterwetter jagten die Beteiligten dem geheimnisvollen Mister X hinterher und kamen in den Genuss von zahlreichen Pistenkilometern. Müde, aber glücklich und mit zahlreichen schönen Erinnerungen reisten alle Beteiligten zurück ins Unterland.

Patrick von Däniken