An der kürzlichen Sitzung konnte Präsident Kurt von Arx, Egerkingen, alle Stiftungsräte begrüssen. Haupttraktanden waren die Genehmigung der Jahresrechnung 208 und die Wahl eines neuen Sftiftungsrates. Verwalterin Petra Bütler präsentierte eine erfreuliche Rechnung mit einem kleinen Eertragsüberschuss. Die Beträge der beiden Kirchgemeinden aus Egerkingen und Hägendorf-Rickenbach von je Fr. 1'500.-- und die Spenden in Höhe von Fr. 3'550.-- sowie die geringen Betriebskosten von Fr. 970.--sorgten für das gute Resultat.So wurde die Jahresrechnung einstimmig genehmigt und auch der Jahresbericht des Präsidenten fand Zustimmung. Nette Worte des Dankes gingen an Petra Bütler-Flury für die tolle Arbeit als Verwalterin und an Theresia Hochstrasser und Ehemann Martin für den Sakristanendienst und die vorzügliche Pflege der Kapelle und der Umgebung. Als neuer Stiftungsrat wurde der neue Gemeindeleiter von Hägendorf-Rickenbach, Herr Stefan Schmitz, gewählt. mit einem feinen Apero fand die Sitzung ihren Abschluss.

Kurt von Arx