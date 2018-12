Im Jahr 1988 begann Eleonora Brunner in der reformierten Kirche als Sigristin zu arbeiten. Am Heiligen Abend wurde sie im Familiengottesdienst verabschiedet.



Es war die letzte Amtshandlung des scheidenden Kirchenpflegspräsidenten Roger Vogler: Am 24. Dezember verabschiedete und verdankte er Eleonora Brunner. Seit 1988 begleitete sie als Hilfssigristen unzählige Gottesdienste und leistete dabei wichtige Hintergrundarbeit. Für die Mikrophonanlage war sie bei Einsätzen ebenso zuständig wie für die Begrüssung der Gottesdienstbesucher und -besucherinnen, die Kerzen, das Licht, die Glocke und vieles mehr.

Als Dank für ihre 30-jährige Arbeit wurde ihr durch Roger Vogler ein Geschenkkorb überreicht. Bei seinen Dankesworten erwähnte Vogler auch die vielen anderen Tätigkeiten Brunners, die sie für die Kirchgemeinde geleistet hat, u.a. 7 Jahre als Kirchenpflegerin und 25 Jahre als Katechetin. Mit den bestenWünschen für ihren Ruhestand und viel Applaus seitens der Gottesdienstbesucherinnen und -besuchern ging damit ein wichtiges Kapitel im Leben von Eleonora Brunner und der Kirchgemeinde zu Ende.