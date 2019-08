Vergangenen Samstag, 17. August, trafen sich die Primarschülerinnen und -schüler zum jährlichen Fussball-Turnier unter der Regie des FC Siglistorf. Zahlreiche Familien, ausgezeichnete Wetterverhältnisse und reger Festbetrieb machten das Turnier zum gefreuten Ereignis.

Schon früh am Morgen trudelten die Schulklassen auf dem Sportplatz im Quartier Siglistorf ein. Viele fröhliche Kinderstimmen gingen bald über in lauten Tatendrang. Die Kinder hatten sich in der Freizeit schon wochenlang auf diesen Tag vorbereitet, meist mit einem Elternteil als Coach. Jetzt wollten sie endlich Fussball spielen an dem beliebten Turnier, das der FC Siglistorf jeden Sommer für sie organisiert.

Trikots aus eigener Hand

Lustige, teils wilde Mannschaftsnamen hatten sich die Kinder ausgedacht. Ob gezeichnet, gesprayt, aufgebügelt oder bedruckt – die Nummern und passenden Sujets wurden im Vorfeld mit der Hilfe einiger Eltern aufs Trikot gebracht. Selbst Sponsoren konnten vereinzelt gefunden werden. Nun war es an der Zeit, die Kunstwerke gebührend zu bestaunen und zu loben.

Hitzige Köpfe und trockene Kehlen

Bei optimalen Temperaturen wurde schliesslich gekickt, gesprintet, angegriffen und abgewehrt. Erstklässler gegen Zweitklässler, Dritt- bis Fünftklässler unter sich gegeneinander, dabei die Jüngeren jeweils mit einem Tor Vorsprung. Das Publikum dankte dem Spektakel mit lauthalser Unterstützung. Und wer vom Sport durstig wurde oder sich vom Anfeuern eine trockene Kehle holte, der gönnte sich am Buffet ein Getränk und verköstigte sich mit Kuchen, Hot Dog oder Grillwurst. Für Abwechslung sorgte ein Promi-Spiel zwischen jungen Siglistorfern sowie Mitgliedern des FC Siglistorf, wobei die eher gesetztere Generation unerwartet mit einem Sieg glänzte.

König werden beim Torwandschiessen

Als weiteres Highlight erwies sich die durch die 1. Mannschaft des FC Siglistorf selbst gezimmerte Torwand. Wer versenkt den Ball im Loch? Was einfach aussah, erforderte Geschick und Ballgefühl. Der Gedanke, das Turnier als Torwandkönigin oder -könig zu verlassen, motivierte viele Kinder zum Mitmachen.

Erfreuliches Fazit

Keine Zwischenfälle, keine Verletzte gab es zu verzeichnen. Stolz und mit roten Wangen trugen die Kinder ihre Medaille nachhause oder feierten ihren Pokal wie in der echten Premier League. Eine Freude auch, dass viele Freiwillige diesem sportlichen Anlass zum Erfolg mitverhalfen. Danke für diesen tollen Tag!