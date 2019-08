Mit dem Velo gemütlich in der Natur unterwegs sein, gemeinsam etwas erleben und gleichzeitig etwas für die Gesundheit tun. In Gruppen im Alterssegment 60+ sind Sie als Radtourenleiter für Pro Senectute Kanton Solothurn unterwegs. Wollen Sie der Radtourenleiter sein?, und die Ausbildung zum Erwachsenensportleiter esa absolvieren? Mehr Informationen darüber in der Fachstelle Olten unter 062 287 10 20, oder in der Fachstelle Solothurn unter 032 626 59 59