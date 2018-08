Durch gezieltes Training das Selbstvertrauen und die Sicherheit zurück gewinnen. Wer im Alter mobil ist, bleibt länger selbständig. Ein wichtiger Faktor um regelmässig an der Gleichgewichtsfähigkeit und der Muskelkraft zu trainieren.

Pro Senectute bietet in Zusammenarbeit mit dem Altersheim Brüggli in Dulliken, ab Donnerstag, 20. September 2018 von 10.00 bis 11.00 Uhr, für 8 x ein aufbauendes- und abwechslungsreichen Training an.

Aufgrund beschränkter Platzzahl, ist eine Anmeldung erforderlich:

Pro Senectute, Fachstelle für Altersfragen, Olten, Tel 062 287 10 20,

Email olten@so.prosenectute.ch