Am Seniorenzmorge vom 1.Dezember erzählte das Ehepaar Hanspeter und Annemarie Obrist aus Schmerikon von ihrer eindrücklichen Wanderung von Basel nach Jerusalem. Obwohl bereits der Start in Basel infolge starkem Regen nicht gerade verheissungsvoll war, liess sich das Ehepaar Obrist nicht engmutigen und kam via Gotthardpass in den Süden. In Venedig besuchten sie das jüdische Getto, das 1516 von der Stadtregirerung beschlossen wurde. Dass Annemarie und Hanspeter Obrist ein Theologiestudium absolvierten kam immer wieder mit diversen passenden Geschichtszitaten aus der Bibel zum Ausdruck. Immer wieder begegneten sie Menschen, die ihnen wohlgesinnt waren und erlebten auch kleine Wunder wie die Flasche Wasser am Wegrand, als der Durst unerträglich wurde. Ueber Albanien, Griechenland und der Türkei kamen die Schweizer schliesslich in Israel an. Sie bereisten anschliessend das Land und besuchten all die Orte die Jesus und seine Jünger vor 2000 Jahren prägten. Insgesamt durchwanderten sie 13 Länder.

Die 50 Weininger Seniorinnen uns Senioren erlebten einen lebhaften Reisebericht, nicht zuletzt deshalb weil sich das Ehepaar Obrist immer wieder mit dem Erzählen ergänzte.

Max Bürgis, Weiningen