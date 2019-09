Der diesjährige Seniorenausflug fand am 11. September 2019 statt. Bei anfangs sonnigem Wetter machten sich 85 Seniorinnen und Senioren in Begleitung des Gemeinderates und 2 Personen des Samaritervereins via Brünigpass auf zum Beatenberg. Nach einem feinen Mittagessen mit fantastischer Aussicht auf Eiger, Mönch und Jungfrau machte sich die Schar mit der Niederhornbahn auf zur Beatenbucht, wo das Schiff mit einer gemütlichen Fahrt auf dem Thunersee auf sie wartete. Von Thun ging‘s dann mit dem Car der Schwarb Reisen by Kaufmann’s wieder zurück, nach Zeiningen, wo alle gesund und vollzählig ankamen. Der Gemeinderat freut sich, dass so viele Seniorinnen und Senioren der Einladung gefolgt sind und dankt dem Samariterverein für seine Begleitung und Unterstützung. Der nächste Seniorenausflug wird wieder im Jahr 2021 für alle ab 70 Jahren durchgeführt.