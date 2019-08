56 reisefreudige Seniorinnen und Senioren aus Trimbach und Winznau erlebten Mitte August einen ereignisreichen Tag. Bei verhangenem Himmel trafen sich morgens die Mitglieder der Silberdistel, des ökumnischen Seniorentreffs der katholischen und reformierten Kirchen, zur jährlichen Ausfahrt. Nachdem die Teilnehmer der Sidemätteli-Stubete in Winznau zugestiegen waren, ging es Richtung Westen. Dem Jurahöhenzug entlang fuhr die Seniorengruppe zuerst nach Solothurn. Gegen Mittag traf man in Biel ein. Dort bestieg man das Motorschiff „Chasseral“ und los ging die Rundfahrt auf dem lieblichen See bis nach Erlach und zurück. Das Essen auf dem Schiff schmeckte und beim Meringue-Dessert lugte auch die Sonne hervor und sorgte für eine schöne Stimmung. Nach einem Aufenthalt am See ging die Fahrt weiter durch den Jura und über den Pierre Pertuis, Tavannes und Moutier.

Leider setze nun starker Regen ein, der aber der guten Stimmung auf dem Rückweg Richtung Olten keinen Abbruch tat. Als die Reisegruppe in Trimbach einfuhr, stoppte der Regen und alle konnten trockenen Fusses und mit vielen schönen Eindrücken den Heimweg antreten.