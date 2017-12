Die Reformierte Kirchgemeinde hat pünktlich am 1. Dezember ihre stimmungsvolle Adventszeit begonnen. Gestartet wurde mit der monatlichen Friitigssuppe, an der es neben der feinen Bündner Gerstensuppe auch ein reichhaltiges Guetzlibuffet mit 15 verschiedenen Weihnachtsguetzli-Sorten gab.

Neu in diesem Jahr das wunderschöne Adventsfenster, das 2 Frauen aus dem reformierten Kirchenchor zusammen mit ihren Kindern gestaltet haben. Das Adventsfenster wurde im Rahmen der Möhliner Adventsfensteraktion am 7. Dezember um 19 Uhr geöffnet. Bei Glühwein und Lebkuchen konnte man das Fenster betrachten. Es wird bis zum 6. Januar jeden Abend beleuchtet sein.

Um 19.45 Uhr fand dann anschliessend das offene Adventssingen in der Kirche statt, in der bereits die schöne Krippe aufgebaut ist. Den Anlass gestalteten der reformierte Kirchenchor unter Leitung von Nicola Cumer und der Gospelchor Kaiseraugst unter Leitung von Isabel Torres. Die Chöre sangen bekannte und unbekannte Weihnachtslieder und zwischendurch kam auch das Publikum zum Singen. Isabel Torres leitete das Singen mit viel Schwung und begeisterte zum Mitsingen. Nicola Cumer begleitete jeweils virtuos am Flügel.

Bis Weihnachten werden weitere Anlässe in der Kirchgemeinde stattfinden, die das Warten auf Weihnachten verkürzen: Das Flötenkonzert der Musikschule Möhlin am 14. Dezember, das Krippenspiel am 3. Advent, 17. Dezember um 17 Uhr unter Leitung von Pfarrerin Claudia Speiser und Team, die Seniorenweihnachtsfeier am 19. Dezember mit Pfrn. Christiane Bitterli und Team und das Adventskonzert von Quintesens am 20. Dezember. Der Zwärgliträff wird seine eigene kleine Weihnachtsfeier haben und der Kids Club bastelt fleissig Weihnachtsgeschenke. Und wie immer bleibt die Kirche für alle täglich geöffnet, um die schöne Krippe zu betrachten und einen Moment der Ruhe zu erleben.

Lassen Sie sich einstimmen in die besinnliche Adventszeit - weit ab vom hektischen Betrieb in Beruf, Arbeit und in den Geschäften.