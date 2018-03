In der Schweiz und noch genauer im Aargau stellt man laut Statistik fest, dass ein Großteil von Bonbons und Süßigkeiten in die USA exportiert werden. Auch in andere Länder, wie Frankreich oder Deutschland werden große Mengen von Exporten geschickt. In der Schweiz hingegen konsumiert man vergleichsweise wenig Bonbons und Süßigkeiten. Die Exporte konnten in 2017 laut Statistik um 5,6 Prozent gesteigert werden. Im Aargau macht man sich Gedanken darüber, dass der Konsum in der Schweiz gesteigert werden muss. Auf der Messe gibt es zum Beispiel beste Möglichkeiten, um die Waren vorzustellen. In diesem Raum erhalten Schweizer und Auslandsbesucher mehr Gelegenheit die Waren kennenzulernen. Lebensmittelmessen gibt es glücklicherweise einige in der Schweiz. Einige davon finden auf dem Aarauer Messegelände im Aargau statt. Messen unterstützen die Absatzmärkte für neue und alte Produkte wie Rollups in hohem Maße.

Exporte ins Ausland

Im Aargau blickt man auf die Exporte ins Ausland. Diese sind bereits ausgezeichnet, doch lässt sich der Gewinn auch in der Schweiz wahrscheinlich noch steigern. Der Schweizerische Verband der Backwaren- und Zuckerwarenindustrie Biscosuisse hat gerade erst bekannt gegeben, dass 35'850 Tonnen derzeit exportiert werden. Dies seien rund 6 Prozent Wachstum. Der Branchenumsatz liegt in diesem Zusammenhang bei 362 Millionen Franken. Natürlich freut man sich über gute Gewinnspannen, doch soll auch in der Schweiz das Interesse an Süßigkeiten vorhanden sein.

Mehr Umsatz für zuckerfreie Süßigkeiten

Es ist erstaunlich, dass ein großer Teil der Süßigkeiten, die exportiert werden, zuckerfrei sind. Nicht nur im Aargau lebt man mit einem hohen Bewusstsein für die Gesundheit. Auch im Ausland achten die Kunden auf einen möglichst gesunden Konsum. Zuckerfrei sind beispielsweise Hustenbonbons. Weltweit beliefert man rund 96 Länder mit den Schweizer Zuckerwaren. Im Aargau sieht man sich außerdem genau an, welche Süßigkeiten gut gehandelt werden. In der Statistik sind es 10,2 Prozent der Bonbons, die nach Frankreich geliefert werden und 22,2 Prozent nach Deutschland. Hartbonbons, Dragées und andere Süßigkeiten seien für die Kunden interessant.

Zuckerwaren in der Schweiz

Sicherlich ist die Schweiz ein kleines Land, doch werden hier von 14 Herstellern lediglich 5859 Tonnen Süßigkeiten verzehrt. Dies seien aktuell 1,4 Prozent weniger Umsatz, als im Jahr zuvor. Noch ein Jahr zuvor büßte man 8 Prozent ein. Aus diesem Grund will man auf Messen nun intensiv auch für Süßwaren in der Schweiz werben. Die rund 40 000 Besucher jährlich sollten die Produkte besser kennenlernen.