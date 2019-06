Am Schweizer Vorlesetag, welcher am 22. Mai bereits zum zweiten Mal durchgeführt wurde, fanden in der ganzen Schweiz zahlreiche Vorleseaktionen für Klein und Gross statt. Über 7500 Freiwillige haben daran teilgenommen. Dieser Anlass ist eine Aktion des Schweizer Instituts für Kinder- und Jugendmedien SIKJM in Kooperation mit „20 Minuten“ und zahlreichen anderen Partnern.

Geschichten gemeinsam hören und erleben und sich dabei den eigenen Fantasien hingeben, dies geniessen auch erwachsene Menschen. Dieses Jahr sorgten Edith Nielsen Saad-Moor und Susanne Stranieri mit Geschichten und Gedichten, sowie Giuseppe Rondinelli am Akkordeon für einen stimmungsvollen Abend in der Bibliothek. Über 50 Interessierte folgten der Einladung.

Giuseppe Rondinelli spielte zur Eröffnung des Anlasses das Lied „Torna a surrento“. Abwechselnd führten die drei Akteure mit einem abwechslungsreichen Programm bei Geschichten, Gedichten und musikalischen Akkordeonklängen souverän durch den Abend.

Impressionen aus dem Leben wurden von den beiden Autorinnen ausdrucksstark in Gedichte und Geschichten verpackt und die Themen wie „Verlorene Zeit“, „Menschliche Nähe“, „Machen Kleider Leute?“, „Glück“ und „Falsche Werte“ wurden mit musikalischen Einlagen bestens aufeinander abgestimmt vorgetragen. Die Zuhörer genossen sichtlich diese literarische Stunde und am Schluss bedankten Sie sich bei den Akteuren mit einem kräftigen Applaus.



Vor Ort bot sich noch die Möglichkeit, Bücher der beiden Autorinnen mit einer persönlichen Widmung zu erwerben. Anschliessend genoss man das gemütliche Beisammensein bei Gesprächen und einem Glas Wein.