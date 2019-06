Nach seinem kürzlichen Sieg an der Basler Meisterschaft (Bericht vom 15.05.2019), konnte sich der 18jährige Selim Hediger aus Gränichen im nationalen Golf wieder auf den vordersten Rängen platzieren. Nach dem langen Turnier (4 Tage!) auf dem schön gelegenen Golfplatz von Vuissens (FR), konnte sich der Golfer vom GC Entfelden schlussendlich auf dem zweiten Rang und damit als Vize-Schweizermeister der Amateure klassieren. Einzig gegen den Sieger, Ronan Kleu (19 Jahre alt), reichte es ganz am Schluss, nach total 162 gespielten Löchern, trotz einer grossartigen Leistung wegen einem Punkt nicht mehr. Der letzte Tag ging für die beiden Spieler über 36 Löcher, welche bis am Schluss gespielt werden mussten, um den Sieger zu erküren.

Die Schweizer Meisterschaft der Amateure (auch Championnat National) ist eines der prestige Turnier für die Schweizer Amateur-Golfer. Das Turnier dauert 4 Tage und pro Tag werden 2 Runden à 18 Loch gespielt, wobei nach dem ersten Tag nach 2 Runden der Cut (Schnitt) gezogen wird, bei welchem mindestens die Hälfte des Teilnehmerkreises ausscheidet. Ab dem zweiten Tag wird im so genannten Match-Play gespielt, wobei jeweils zwei Spieler für 18 Löcher 1:1 gegeneinander antreten und pro gewonnenes Loch 1 Punkt gezählt wird. Aus jeder Partie geht derjenigen Spieler als Sieger hervor, welcher mehr Punkte erzielt hat. Falls ein Spieler mehr Punkte hat als noch Löcher zu spielen sind, dann kann die Partie frühzeitig beendet werden. Am letzten Tag spielen nur noch die zwei Finalisten für Platz 1 und 2, und dies über zwei Runden.

Mit diesem zweiten Rang kann sich Selim Hediger wieder über weitere Punkte in der Weltrangliste und Order of Merit der Schweizer Golfer freuen. Als nächstes steht für ihn die Teilnahme am Toyota Boys World Championship in Japan auf der Agenda. Dazu drücken wir ihm die Daumen.