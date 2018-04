Sprint, Sprung, Biathlon und Team-Cross sind die Disziplinen des UBS Kids Cup Team. Je nach Altersgruppe unterscheiden sich die Disziplinen Sprint und Sprung. Der Biathlon, ein Lauf über 3 Minuten, bei dem man nach jeder Runde mit einem Tennisball ein Töggeli auf 1,8 m Höhe abschiesst, und der Team Cross, ein individueller Laufparcour, der jedes Teammitglied im Wechsel 2 Mal zurücklegt, verlangen den Teammitglieder eine gehörige Portion Geschick, Teamgeist und auch ein Quäntchen Glück ab.

Über 2 Vorausscheidungsrunden qualifizieren sich gesamtschweizerisch 12 Teams pro Altersgruppe und Kategorie (Mädchen, Knaben und Mixed), welche sich nun am 25. März in Kreuzlingen am Bodensee trafen. Für den Kanton Solothurn waren dies bei den U12 Mixed Teams Solothurn West (Biberist aktiv) und die Thaler Runners (TSV Mümliswil/TV Welschenrohr). Thierstein konnte bei den U10 Mädchen und bei den U12 Knaben je ein Team stellen.

Durch hervorragende Leistungen und Team- sowie Kampfgeist konnte sich Solothurn West und Thierstein den Vizeschweizermeistertitel sichern. Eine Bronzeauszeichnung ging zudem an die Thaler Runners.

Rangliste unter www.ubs-kidscup.ch

Lisa Lisser