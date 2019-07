Drei Jahre Oberstufe gehen für knapp 90 Schülerinnen und Schüler der Real-, Sekundar- und Bezirksschule sowie der Kleinklasse zu Ende. Die Abschiedsfeiern wurden dieses Jahr erstmals zusammengelegt und so versammelten sich gut dreihundert Eltern, Verwandte, Lehrpersonen und natürlich die Abgängerinnen und Abgänger selbst in der katholischen Kirche Schöftland um die drei Jahre nochmals hochleben zu lassen. Am feierlichen Anlass hatte jede der sieben Klassen die Möglichkeit, sich zu präsentieren: Es wurde gesungen und getanzt, Höhepunkt war sicher das gemeinsame Schlusslied, wo auch die eine oder andere Träne geflossen war. Ausserdem erfuhr das Publikum, wie es in Zukunft für die einzelnen Schülerinnen und Schüler weitergeht – es war eindrücklich zu sehen, wie verschieden die Wege sind! Doch dies passt zu der munteren Schülerschaft, die sich in den letzten drei Jahren trotz unterschiedlicher Charaktere zu einer Gemeinschaft gefunden hat. Wir hoffen, dass die Freundschaften noch lange währen, jeder und jede seinen Weg geht und die Schulabgängerinnen und -abgänger mit Wohlwollen an ihre Oberstufenzeit zurückdenken werden.