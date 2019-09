Bereits zum 11. Mal hiess es für die Pensionierten des Zweckverbandes Schulkreis BeLoSe: Wir gehen auf eine Reise. In diesem Jahr stand der Besuch der Chapplin's World in Corsier-sur-Vevey auf dem Programm. Während der doch längeren Busfahrt kam nie Langeweile auf - es gab ja so viel zu erzählen über die alten Zeiten, aber auch über die aktuelle Befindlichkeit.

Nach diesen ergiebigen Gesprächen konnten alle gut gelaunt die Führungen durch das Chapplin Museum und das Chapplin Haus geniessen. Es gab einiges zu sehen und zu bestaunen. Viele interessante Details, teils bekannt, aber auch Unbekanntes, bekam man zu hören. Es ist schon ein beeindruckendes Lebenswerk, das Sir Charles Spencer Chaplin jr. der Nachwelt hinterlassen hat. Man war im Museum und hatte nach der Führung das Gefühl, dass man noch nicht alles aufgenommen und gesehen hat und dass man das Museum sicher noch einmal besuchen muss. Mir jedenfalls ist es so ergangen.

Anschliessend ging es mit dem Bus auf den Rückweg. In Mörigen am Bielersee gabe es den nächsten Halt. Bei einem Apero auf der Terasse des Restaurants konnte man seinen Blick über den Bielersee, die Weinberge und den Jura schweifen lassen.

Danach wurde uns ein feines Nachtessen serviert. Die Mehrheit gönnte sich entsprechend der Umgebung das Fischmenü mit einem guten Tropfen Weisswein. Nach Dessert und Kaffee ging es zurück nach Bellach.

Bereits heute wissen wir, nächstes Jahr sind wir wieder dabei, wenn der Schulkreis BeLoSe seine Pensionierten zum Reisen zusammenruft.