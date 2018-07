Einen Schulabschluss der besonderen Art durften die Italienischklassen der Bezirksschule Wettingen erleben. Die letzten Schulwochen standen ganz im Zeichen von projektartigem Lernen. Für die Italienischlehrerinnen Gabriela Farner und Christiane Städler war schnell klar, dass sie diese Zeit gerne für ein Sprachprojekt in Italien nutzen wollten.

Nach intensiven Abklärungen und in Zusammenarbeit mit der Sprachschule Edulingua in San Severino Marche erarbeiteten die beiden engagierten Lehrerinnen ein Konzept, das sowohl die Schulleitung als auch die Wettinger Schulpflege zu überzeugen vermochte.

Dank grosszügiger Unterstützung lokaler und privater Sponsoren machte sich eine Schar von 21 motivierten Schülerinnen und Schülern zusammen mit ihren beiden Lehrerinnen am Sonntag, 17. Juli auf den Weg nach Mittelitalien, wo sie sich während zwei Wochen mit der italienischen Sprache und Kultur auseinandersetzten.

Morgens standen jeweils vier Stunden Sprachunterricht in verschiedenen Niveaugruppen auf dem Programm, an den Nachmittagen wurde der erlernte Stoff vertieft und im direkten Kontakt zu der Bevölkerung und den Mitstudenten aus allen Herren Ländern angewandt. Einen Höhepunkt bildeten diverse Ausflüge in die nähere Umgebung (Gubbio, Macerata, Grotte di Frasassi) und eine Exkursion nach Florenz. Selbstverständlich durfte auch ein Abstecher an den Strand von Civitanova Marche nicht fehlen.

Am vergangenen Freitag war es dann soweit und die Jugendlichen durften nach bestandener Prüfung stolz ihre Diplome entgegennehmen.

„Für unsere Lernenden war dieser Sprachaufenthalt eine einzigartige Gelegenheit, in die Fremdsprache einzutauchen, und die zu Hause erlernten Sprachkenntnisse zu erweitern. Die meisten Jugendlichen waren zum ersten Mal ohne Familie im Ausland unterwegs und konnten so viele neue Erfahrungen sammeln und das Zusammenleben- und Lernen in der Gruppe üben. Zudem mussten sie auch Verantwortung übernehmen, sei es für das gemeinsame Zubereiten gewisser Mahlzeiten“, so Farner und Städler.

Die beiden Lehrerinnen hoffen, auch künftig wieder so ein Projekt anbieten zu können. „Die Förderung unserer dritten Landessprache ist für uns eine Herzensangelegenheit“, sind sich beide einig.

Gabriela Farner, Klassenlehrerin