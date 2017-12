Und erst noch gespendet von der Tschüss-Sagenden? Genau das erlebten die 64 anwesenden Stimmberechtigten an der Kirchgemeindeversammlung der ref. Kirchgemeinde Meisterschwanden- Fahrwangen. Wie sie es sich zur Gewohnheit gemacht hatte, eröffnete Edith Mauch die Versammlung mit einer Geschichte. Sie hatte sogar auf jeden Sitz einige Bohnen gelegt als Anreiz, dem Inhalt der Geschichte selber nachzueifern – nicht als Gärtner sondern als Sammler von schönen Momenten und dabei abends anhand der Bohnen sich dankbar an die speziellen Momente erinnern.

Florian Stern, Ressortinhaber Finanzen, erläuterte wichtige Eckpunkte des Budgets 2018, das anschliessend einstimmig genehmigt wurde. Edith Mauch verabschiedete mit persönlichen Worten und einem Geschenk René Räber, der als Finanzverwalter Ende Februar 2018 in Pension gehen wird und mit der Rechnung 2017 seine 25. Rechnung für die Kirchgemeinde erstellt haben wird. Auch mit grossem Applaus wurde dies Leistung gewürdigt.

Als neues Kirchenpflegemitglied und zugleich als Kirchenpflegepräsidentin wählten die Anwesenden ohne Gegenstimme Arianne Hasler-Widmer. Seit einigen Monaten nimmt sie schon ohne Stimmrecht an den Kirchenpflegesitzungen teil, sodass der steile Einstieg anfangs 2018 sanfter ausfallen wird.

Pfarrerin Nica Spreng stellte ein Spielplatzprojekt vor, das in Zusammenarbeit mit dem Elternverein und der politischen Gemeinde realisiert werden soll. Als Pilotprojekt ist ein naturnaher und suchtmittelfreier Spielplatz geplant, der ums Kirchgemeindehaus gelegen zu einer Begegnungszone werden soll. Christiane Hinrich vom Elternverein erläuterte Details zum Spielplatz und die Zusammenarbeit mit dem Naturama. Marcel Meyer lobte die sehr gute Zusammenarbeit und hob hervor, dass der Gemeinderat von Meisterschwanden dieses Projekt voll und ganz unterstütze. Wenn alles gut geht, wird noch im Januar 2018 das Baugesuch eingereicht und im Juni der Spielpatz realisiert. Dabei wird auch die Bevölkerung um Mitarbeit angegangen.

Nach acht Jahren Mitarbeit in der Kirchenpflege, davon vier Jahre als Präsidentin, verabschiedete sich Edith Mauch und dankte für das Vertrauen, das ihr in all den Jahren entgegengebracht wurde. Sie lud zu einem ‚Tschüss-Apéro’ ein. Doch zuvor wurde sie selber verabschiedet. Käthi Pang von der Kirchenpflege dankte der scheidenden Präsidentin für Ihren Einsatz, den sie mit viel Herzblut erbracht hat, Sie überreichte ihr einen Reisegutschein, da vielen bekannt ist, dass gelegentlich das Reisefieber Edith Mauch packt. Ein langer Applaus bildete dann den Übergang zum Tschüss-Apéro.