Die von Rohr Holzbau Egerkingen ist im Jahre 2018 100 jährig. Aus diesem Grund war das ganze Team zu einem Skiweekend an der Lenk eingeladen.

Die sportbegeisterten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbrachten zwei interessante und gemütliche Ski- und Snowboard-Tage im schönen Berner Oberland. Am Samstag genossen Alle, trotz Schneefall, die wunderschönen Pisten und Beizli am Betelberg. Wettkampfmässig wurde dann am Sonntag ein Ski- und Snowboardrennen organisiert. Ziel war es, zwei Riesenslalomläufe mit der gleichen Zeit zu fahren. Sieger wurde, wer die kleinste Zeitdifferenz fahren konnte. Schon bald stand der Sieger fest: er gewann mit einer Zeitdifferenz von einer Hundertstelsekunde! Auf dem Sonntagsprogramm stand auch noch eine geführte, sehr interessante Schneeschuhtour durch das tief verschneite Tal. Ein tolles Erlebnis!