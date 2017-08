Schulstart in Egliswil

Heute Morgen warteten die Schüler und Schülerinnen gespannt auf den Start ins neue Schuljahr. Für einige war es ein Start in das neue Abenteuer „Schule“. Die kleinsten wurden von den grossen mit Liedern begrüsst und wurden von ihren neuen Lehrerinnen in Empfang genommen. Die Schulleiterin übergab den neuen 1. Klässlern einen Schmetterling, der als Zeichen dafür stand, in die neue Welt hinaus zu fliegen und die 1. Klasse zu entdecken.

Wir wünschen allen Schülern einen guten Start und viel Freude am Lernen!