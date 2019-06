Schleusenfahrt mit Besichtigungen

Am 22. Juni 2019 versammelten sich wieder einmal 75 Reiselustige von der TCS Regionalgruppe Balsthal, um einen interessanten Tagesausflug zu bewältigen.

Wie jedes Mal wurden sie pünktlich um 09.00 Uhr in Neuendorf mit dem Car abgeholt und sicher nach Basel gebracht. Beim Dreiländereck wartete bereits das Schiff der Basler Schifffahrtsgesellschaft. Kurz nach dem einsteigen ging die Fahrt auch schon los Richtung Rheinfelden, vom Wasser aus hatte man eine wunderbare Sicht auf Klein- und Grossbasel. Während dieser gemütlichen fahrt wurde ein sehr bekömmliches Mittagessen serviert.

Schon bald kam dann das erste Highlite der Fahrt die Schleuse Birsfelden mit ihrer

180 Meter langen Schleusenkammer. Nur 10 Minuten später war das Schiff 6,5 Meter weiter oben, und direkt im Port of Switzerland. Für viele war dieser Anblick neu, von hier aus gehen unsere Exporte in die ganze Welt und viele Importe kommen hier an. Vorbei an den Hafenanlagen von Birsfelden, Muttenz und Schweizerhalle gelangte das Schiff zur zweiten Schleuse derer von Augst. Auch hier dauerte der Schleus Vorgang nur knappe 10 Minuten und das Schiff war wieder 5,5 Meter weiter oben. Nun dauerte die Fahrt nicht mehr lange da der Schiffsteg in Rheinfelden umgebaut wird war die Reise bereits in Kaiseraugst zu Ende.

Nun ging der Ausflug in die zweite Runde, durch Auslosen wurde entschieden, welcher Teil der Reisegruppe die Feldschlösschen Brauerei oder das Läckerlihaus besichtigen darf.

Bei beiden Firmen war eine Führung organisiert, bei der über die Entstehung und die Geschichte erzählt wurde, auch durfte man genüsslich degustieren. Wobei beim Läckerlihaus eher die Zähne gebraucht wurden und im Feldschlösschen der Oberarm zum anheben der Gläser.

Um 17:00 Uhr machten sich die Reiselustigen mit vollen Bäuchen wieder auf den Rückweg zum Ausgangsort. Es war wieder einmal ein gelungener Ausflug mit vielen neuen Eindrücken.

Vielen Dank dem Organisator.

Die nächsten Anlässe sind Jass am 08.11.19 und Europapark Anfangs Dezember.