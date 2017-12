Abschluss der Grenchner Stadtmeisterschaft

Die Grenchner Stadtmeisterschaft 2017 ist entschieden. Bereits zum vierten Mal in Folge heisst der Sieger Dumitru Dogaru. Dies ist um so erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass auf der Startrangliste Dumitru Dogaru nur als fünftbester Spieler gesetzt war.

Nach vier Partien sah es nach einem Start-Ziel-Sieg aus, doch in der fünften Spielrunde musste sich der spätere Stadtmeister gegen André Brunschwyler geschlagen geben. Jetzt war André Brunschwyler in der besten Ausgangslage für den Titelgewinn, aber in der sechsten Partie musste auch er mit seiner ersten Niederlage gegen Carlo Stöcklin Bekanntschaft machen. Nun musste die letzte Partie der Turniers die Entscheidung bringen. Dumitru Dogaru behielt die Nerven und gewann verdient den Titel mit 6 Punkten.

Die Podestplätzen zwei und drei gingen an Caro Stöcklin (5½ Punkte) und André Brunschwyler (4½ Punkte):



Mit dem undankbaren vieren Rang musste sich Christoph Hert begnügen. Bemerkenswert und beeindruckend war einmal mehr die grosse Kollegialität unter allen Teilnehmenden, vom 12-jährigen Junior bis zum 85 Jahre zählenden Senior.

Spass und Spannung am Bänzenblitzturnier

Im Anschluss an die Preisverteilung setzten sich die Schachspielerinnen und Schachspieler erneut an ihre Bretter, um aus 7 Kurzpartien à 5 Minuten den Sieger zu ermitteln. Diesen Wettbewerb gewann ebenfalls Dumitru Dogaru, diesmal vor André Brunschwyler und Carlo Stöcklin, wofür dem Trio je ein grosser Gritibänz überreicht wurde. Zum Abschluss erhielten alle Teilnehmer einen kleinen Bänz als Dankeschön für ein tolles und faires Schachturnier.

Schlussrangliste Stadtmeisterschaft: 1. Dumitru Dogaru (Luterbach) 6 Punkte; 2. Carlo Stöcklin (Grenchen) 5½ Punkte; 3. André Brunschwyler (Grenchen) 4½ Punkte; 4. Christoph Hert (Grenchen) 4½ Punkte; 5. Paul Lüdi (Niederbipp) 4½ Punkte; 6. Helmut Löffler (Solothurn); 7. Daniel Hänggi (Derendingen); 8. Stephan Husek (Deitigen); 9. Sergio Zanon (Grenchen); 10. Jürg Michel Rickli (Lengnau) alle 4 Punkte. – Total 22 Klassierte.