Scarpe diem

Schuhe…das schicke und begehrte Accessoire der Frauen: Wie vielseitig dieses Objekt eingesetzt werden kann, zeigt Edit Horvath spielerisch in ihrer aktuellen Ausstellung.

In der Keller Galerie in Zürich gastiert vom 17.10.19 bis 2.11.19 die ungarische Malerin Edit Horvath, die mit verschiedenen Schichttechniken experimentiert. Dabei bedient sie sich unkonventioneller Materialien wie Holz, Rost, Wachs oder Papier. Zudem oxidiert sie verschiedenen Metallarten, wie Gold oder Silber und verarbeitet das Resultat in ihren Bildern. Die subtile Mischtechnik zieht sich wie ein roter Faden durch die Werke. Es ist Edit Horvath gelungen, einen eigenen, einprägsamen Stil zu kreieren. Die Acrylbilder überzeugen mit einer kräftigen Ausstrahlung und stimulieren das Auge des Betrachters mit einer verblüffenden Vielschichtigkeit.

Edit Horvath wurde 1967 in Budapest geboren, wo sie ihre Jugendzeit verbrachte und danach ihre Ausbildung zur Biomedizinischen Analytikerin absolvierte. 1992 siedelte sie in die Schweiz über und begann neben ihrer Forschungstätigkeit für die Universität Zürich mit der Malerei. Nebenbei bildete sie sich an der Kunstgewerbeschule Zürich weiter. In den ersten Jahren ihres künstlerischen Schaffens beschäftigte sie sich vorwiegend mit der Öltechnik.

2004 eröffnete sie in Hombrechtikon die Galerie Artischocke (Kunstgalerie und Floral Design). Neben einer Dauerausstellung ihrer eigenen Werke, bekamen andere Künstler die Gelegenheit ihre Bilder einem breiten Publikum vorzustellen. Lesungen und Konzerte rundeten das Angebot der Galerie ab.

Von 2008-2011 lebte sie in Tansania, wo sie für das Schweizer Tropeninstitut ein Labor aufbaute. Wieder zurück in der Schweiz begann sie damit, ihre Eindrücke künstlerisch zu verarbeiten. Dabei entwickelte sie ihre Arbeitsweise und ihren Stil permanent weiter. Neben der Malerei nimmt die Fotografie in Edit Horvaths künstlerischem Schaffen einen immer grösseren Stellenwert ein. Zur Stimulierung ihrer Kreativität begibt sie sich regelmässig auf ausgedehntere Entdeckungsreisen ins Ausland. Zusammen mit Ihrem Partner entwickelt sie innovative Kochbücher, welche in der Galerie aufliegen werden.

Vernissage: Donnerstag, 17.10.2019, 18.00 Uhr

Finissage: Samstag, 2.11.2019, 16.00 Uhr

Keller Galerie, Selnaustrasse 15, 8001 Zürich