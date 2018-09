Am Mittwoch, 5. September 2018, startete die Satus-Männerriege (mit Frauen-Begleitung) am Oltner Bahnhof zu ihrer jährlichen Reise. Die abwechslungsreiche Bahnfahrt führte uns über Bern nach Interlaken-Ost. Rechtzeitig vor dem Umsteigeort wurde die kleine Reisegruppe (wegen etlichen Absenzen) mit einem herrlichen Schinkensandwich verpflegt, dazu gehörte natürlich ein Schluck gekühlter Weisswein. Wir danken dem (abwesenden) Spender Franz Stainhauser herzlich für diese Aufmerksamkeit. Mit der Berner Oberland Bahn erreichten wir den nächsten Umsteigeort Lauterbrunnen. Hier wurde die Kabine Luftseilbahn nach Grütschalp bestiegen, insgesamt kann diese Kabine 100 Personen aufnehmen. Die frühere Standseilbahn musste wegen rutschigem Gelände 2005 aufgegeben werden. In kurzer Fahrt mit 685 m Höhenunterschied stiegen auf der Bergstation Grütschalp aus. Mit einem prall gefüllten Bahnwagen – der weiter nach Mürren fuhr - gelangten wir zum Zwischenhalt der Grütschalp. Auf der Sonnenterrasse staunten wir beim Mittagessen wir über die Nähe der gigantischen schneebedeckten Riesen Eiger, Mönch und Jungfrau. Bald war es Zeit, den Rückweg zu Fuss zur Bergstation anzutreten. Zum Abschluss danken wir Beat Zürcher für die gute Organisation dieses Reiseerlebnisses sowie Elisabeth Zürcher für das Zubereiten der vorzüglichen Sandwiches.

Philipp Baumann, Aktuar