Samichlaus-Konzert der Musikschule Eigenamt

Ein Saal, in dem jeder Platz besetzt war, ein buntes Musikprogramm von Klassik bis Pop- und Volksmusik aus aller Welt, 37 aufgeregte Kinder und Jugendliche, strahlende und zufriedene Gesichter im Publikum – das ist das Resultat des Samichlaus-Konzerts vom 4. Dezember 2019.

Die Idee, den Advent für und mit den Bewohnern des Hauses Eigenamt zu feiern, hat sich bewährt, weitere Konzerte sind bereits in Planung. Wer weiss, vielleicht war das Konzert der Anfang einer schönen Tradition!

Die Musikschule Eigenamt ist sehr stolz auf die gelungenen Beiträge ihrer Schülerinnen und Schüler. Das Wichtigste jedoch, wofür das Konzert entstand und das, was jeder im Konzert miterleben durfte: Die Freude mehrerer Generationen und ihre Verbundenheit durch die Musik. Gerade in dieser besinnlichsten Zeit des Jahres ist es so schön anzuhalten und positive Momente miteinander zu teilen. Die Kinder erleben so selbst, dass es manchmal gar nicht viel braucht, um andere Menschen glücklich zu machen.

www.mseigenamt.ch