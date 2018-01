Bereits ist die 59. Generalversammlung der Trachtengruppe Neuendorf im Restaurant Kreuz wieder vorbei. Wir durften auf ein ereignisreiches Jahr zurückschauen.

Um nur einige Ereignisse zu nennen: Mitwirkung Schweiz bewegt, Jugend Unspunnenfest, das legendäre Unspunnenfest und nicht zuletzt unser Heimatabend.

Am Anlass Schweiz bewegt durften wir wiederum zahlreiche Damen und einen Herrn begrüssen. Wie schön es doch ist, in einem so grossen Kreis tanzen zu dürfen. Also auf, hast du Lust mit uns am Dienstagabend um 20:15 Uhr in der Dorfhalle zu tanzen? Wir freuen uns auf dich! Nähere Auskünfte erteilt euch gerne unsere Präsidentin und Tanzleiterin Franziska Uebelhard Tel. 0627/393‘31‘18.

Jetzt stand ein riesen grosser Anlass vor der Türe: das Unspunnenfest. Dieser Grossanlass findet nur alle zwölf Jahre in Interlaken BE statt. Die Vorfreude war bei allen Mitgliedern riesig. Vorallem auch bei unseren Jugendlichen, da sie die grosse Festwoche am Samstag, 26. August eröffnen durften.

So machte sich die Jugendtanzgruppe unter der Leitung von Ursula Jäggi und diversen Helfern früh morgens auf den Weg ins Berner Oberland. Die Sonne lachte, die Stimmung war grandios. Viele, viele Eindrücke durften wir durch den ganzen, sehr heissen Tag sammeln. Unsere Jugendlichen wurden richtig vom Tanzfieber gepackt.

Nur gerade eine Woche später durften dann endlich auch die Erwachsenen ans Unspunnenfest. Leider war das Wetter am Freitag während der Delegiertenversammlung und am Samstag am eigentlichen Trachtenfest regnerisch und kalt. Doch wir liessen uns die Stimmung nicht verderben und haben trotz des Wetters am Tanzfest mitgemacht. Lustig war’s, denn tanzen mit Pelerine, teils sogar Stiefel ist auch nicht alltäglich. Petrus meinte es doch noch gut mit den Trachtenleuten, am Sonntag zum grossen Umzug und Festakt war er versöhnlich gestimmt. Ohne Regentropfen durften drei von unseren Mitgliedern am Umzug mitlaufen. Der grosse Festakt genossen wir dann wieder alle zusammen von der Tribüne aus. Schlussendlich machten wir uns dann müde und mit vielen tollen Eindrücken auf den Heimweg.

Das nächste grosse Projekt stand vor der Türe: unser Heimatabend unter dem Thema „Tradition – ächt schwizerisch. Das zahlreich erschienene Publikum verwöhnten wir mit Speis&Trank, einem abwechslungsreichen Tanzprogramm, einer reichhaltigen Tombola und einer super Livemusik.

Emotional wurde es, da unsere langjährige Kindertanzleiterin Ursula Jäggi demissionierte und so den letzten Auftritt mit „Ihren“ Kindern machte. An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal herzlich für den grossartigen Einsatz über die vielen Jahre bei Ursi bedanken. An der Generalversammlung wurde sie gebührend verabschiedet und zur Ehrenkindertanzleiterin ernannt. Ebenso durften wir Vreny Freiburghaus für 40 und Tanja Wagner für 20 Vereinsjahre ehren. Sehr erfreulich für uns war zudem die Aufnahme von ehemaligen Jugendtänzerinnen in unseren Verein. Nadine Buchmüller und Regina Muff, ein herzliches Hallo in unserem Verein!

2018 ist ein etwas ruhigeres Vereinsjahr, ohne grosse Anlässe. Trotzdem haben wir bereits wieder mit Proben angefangen. Auch die Kinder und Jugendlichen erhalten im nächsten Monat Post. Möchte auch Ihr Kind sich vom Tanzfieber anstecken lassen? Melden Sie sich bei Franziska Uebelhard.

Aktuarin, Esther Schwegler