Am Dienstag, 6. März fand in Aarau ein weiterer Energie-Apéro Aargau statt. Das Thema "Rückbau AKW – ein Grossprojekt" lockte über 170 Gäste an den neuen Standort der Eniwa. Die beiden Referenten von der BKW und der Nagra zeigten auf, welches die Herausforderungen beim Rückbau eines AKWs sind, und wo die Schweiz bezüglich der nuklearen Entsorgung heute steht.

Hans-Kaspar Scherrer, CEO Eniwa AG, freute sich, die zahlreich erschienen Gäste und die beiden Referenten am neuen Standort in Buchs begrüssen zu dürfen. Der erste Referent, Philipp Hänggi, Leiter Nuklear und Kohle von der BKW Energie AG erklärte das Vorgehen und die Herausforderungen beim Rückbau eines AKW am Beispiel Mühleberg. Schon 2013 hatte sich die BKW entschieden, per 2019 das AKW abzustellen. Für die Schweiz ein Pionierprojekt; die Planung dazu, ein Grossprojekt, welches sich über die nächsten 15 Jahre ziehen wird! Es beginnt mit der Stilllegungsverfügung bevor es mit der Vorbereitung des Rückbaus losgehen kann. Es folgen von 2020 bis 2024 der Entfernung der alten Brennelemente, welche ins Zwischenlager in Würenlingen gelangen, bevor das restliche radioaktive Material im AKW-Gebäude bis 2031 entfernt wird. Erst dann, nach einer weiteren Rückbau- und Umwelt-verträglichkeitsprüfung, kann die äussere Gebäudehülle entfernt und die weitere Nutzung des Standorts definiert werden. 200'000 Tonnen Abfallmaterial und Kosten von über einer Milliarde fallen dabei an. Eindrückliche Zahlen für ein eindrückliches Projekt, welches immer die Sicherheit an vorderster Stelle zu stehen hat.

Wie und wo entsorgen?

Ebenso eindrücklich waren die Zahlen von Markus Fritschi, Geschäftsleitungsmitglied der Nagra, der den Stand der nuklearen Entsorgung in der Schweiz aufzeigte und erklärte wie mögliche Standorte geologischer Tiefenlager bestimmt werden; immer unter dem Aspekt höchster Sicherheit für alle. Fritschi ging dazu 180 Millionen Jahre zurück, als er die Eigenschaften der "Opalinustonschicht" beschrieb, die als die beste geologische Aufbewahrungsschicht für radioaktives Material gilt. Er betonte, dass das "Wie" entsorgt werden soll, heute geklärt ist. Die Frage, die in der derzeitigen Etappe der Arbeiten geklärt werden muss ist das "Wo". Drei Standorte sind in den letzten Jahren eruiert worden, an welchen weitere Untersuchungen - seismische, Sondierbohrungen, Obeflächenprüfungen - vorgenommen werden müssen. Die Planung, die hier ansteht, mit Bewilligungs- und Prüfverfahren bis zur Betriebsbewilligung ist ein Generationen-, ja beinahe ein Jahrhundertprojekt. Das heisst, was heute entschieden wird, muss auch künftig sicher sein. Fritschi schloss mit den Worten, dass wir Verantwortung übernehmen müssen für unser Tun, aber auch für unser Nichttun. Das heisst, wir dürfen diesen Standortentscheid nicht ewig hinausschieben.

Es gab viele Fragen im Anschluss an die Referate, welche auch beim Apero weitergeführt wurden.

Weitere Informationen zu den Energie-Apéros finden Sie auf www.energieaperos-ag.ch