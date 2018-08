Arbeitseinsatz des Rotary Clubs Aarau-Alpenzeiger an den historischen Suonen in Mund/VS

Am letzten Wochenende vom 17.-19. August 2018 fand ein besonderer Arbeitseinsatz des Rotary Clubs Aarau- Alpenzeiger in und an den Suonen von Mund im Wallis statt.

Mund ist als Zentrum der Schweizer Safranproduktion bekannt. Suonen sind historische Bewässerungskanäle, die Wasser von den Gebirgsbächen über weite und ausgesetzte Strecken in die trockenen Felder der Walliser Berggemeinden bringen. Die Wasserkanäle, die oft am Fels oder im steilen, ausgesetzten Gelände verlaufen, sind Jahrhunderte alt. Kein Wunder wird diesen Meisterleistungen der bäuerlichen Gebirgskultur auf der neuen Hunderternote ein Denkmal gesetzt.

An den historischen Suonen „Wyssa“ und „Stiegwasser“ im Gredetschtal, mit erster Erwähnung bereits im 15. Jahrhundert, trafen sich unter der Leitung der Rotarier Paul Pfister, Biberstein, und Matthias Schmid, Erlinsbach, gegen fünfzig gutgelaunte Rotarier, Rotaracter, Familienangehörige und Freunde der Munder Suonen zum nun schon fünften Arbeitseinsatz.

Bei ausgesprochen heissen Temperaturen packten die Aarauer Rotarier im Sinne des rotarischen Leitspruchs des selbstlosen Dienens „service above self“ kräftig an. Angeleitet durch die Vertreter der Trägerschaft Stiegwasser und Wyssa, Roger Schnydrig und Romeo Hutter, wurden am Stiegwasser ein Weidetor gebaut, eine Trockenmauer wieder aufgebaut und ein abgerutschter Weg mit Baumstämmen gesichert. An der Wyssa wurden die letzten der insgesamt sechzehn Tunnels mit neuen Bretterböden ausgerüstet.

Dank der Zusammenarbeit mit dem Rotary Club Aarau-Alpenzeiger konnten verschiedene ausserordentliche Unterhaltsarbeiten an den historischen Wasserleitungen Wyssa und Stiegwasser ausgeführt und finanziert werden, die sonst nicht möglich gewesen wären. Die Arbeiten dienen der Sicherung der Wasserleitungen und der besseren Begehbarkeit des den Suonen entlang führenden Berg- und Wanderwegs. So wurden zum Beispiel in den vielen Tunnels der Wyssa die morsch gewordenen Gehbretter ersetzt, an den Kanälen des Stiegwassers diverse Stützmauern wieder aufgebaut, abgerutschte Stellen mit Holzstegen überbrückt und Sitzbänke erstellt.

Die Aarauer Alpenzeiger-Rotarier haben in den letzten Jahren für das Suonenprojekt durch verschiedene Fundraising-Aktivitäten innerhalb und ausserhalb des Clubs eine bemerkenswerte Spendensumme zusammengetragen. Im 2019 soll mit dem dannzumal sechsten und letzten Arbeitseinsatz im Wallis mit einem speziellen Bauwerk ein gebührender Schlusspunkt gesetzt werden.

Foto A: Sicherung einer abgerutschten Stelle durch eine Arbeitsgruppe

Foto B: Arbeitsgruppe bei einer Trockenmauer

22.8.2018 Urs Wälchli, PR/Öffentlichkeitsarbeit, RC Aarau-Alpenzeiger

