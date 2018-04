Am vergangene Wochenende fanden in Olten die schweizer Nachwuchsmeisterschaften im Tischtennis statt. Gleich mit acht Spielerinnen und Spielern reiste der TTC Bremgarten nach Olten. Seit Jahren hatten wir nicht mehr so viele Akteure am Start. Dies natürlich vor allem deswegen, weil die Veranstaltung für einmal ganz in der Nähe stattfindet.

Am ersten Tag der schweizer Meisterschaften holte Robin gleich zwei Medaillen. Im Doppel gewann er zusammen mit Numa Ulrich (TTC Wädenswil) die Goldmedaille und im Mixed holte er mit Lotta Pelz (TTC Neuhausen) die Silbermedaille. Im Einzel musste er etwas überraschend im Viertelfinale die Segel streichen. Er unterlag in vier Sätzen dem Genfer Olbryan Bury. Dieser zog allerdings auch einen Glanztag ein und holte am Ende sogar den Titel.

Tobias und Milos blieben beide in den Gruppenspielen hängen. Sie konnten nicht ganz ihr Potenzial abrufen. Aber nur schon die Teilnahme an einer Schweizer Meisterschaft war natürlich ein Highlight.

Am zweiten Tag gewann Julia Hasse zusammen mit Lilly Cynthia (TTC Basel) die Bronzemedaille im Doppel U15. Sie kamen kampflos in den Halbfinal und mussten sich dort den späteren Siegerinnen geschlagen geben.

Den schönsten Sieg des Tages feierte Jannick mit einem feinen 3:0 Erfolg im 1/16 Final U18 gegen Lakith Jayanetti (B15). In der nächsten Runde kam es dann aber knüppeldick mit dem A19er Pedro Osiro. Da hiess es Endstation im Einzel. Im Doppel spielte er zusammen mit Sean Zehnder (TTC Wädenswil). Sie mussten allerdings etwas überraschend bereits im 1/8 Finale die KO- Runde beenden.

Ein kompletter Medaillensatz ging an den TTC Bremgarten. Robin als Schweizer Meister im Doppel und Rang zwei im Mixed und Julia mit ihrer Bronzemedaille im Doppel. Herzlichen Glückwunsch an die beiden zu ihrem Edelmetall. Und natürlich ein grosses Dankeschön an unsere Trainer, welche wiederum dazu beigetragen haben, dass unsere Teilnehmenden sich ganz auf das Spiel konzentrieren konnten und stets mit guten Tipps versorgt waren.