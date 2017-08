41 Erwachsene und zwei Hunde fanden sich am frühen Mittwochmorgen des 26. Juli auf dem Bahnhof Killwangen ein, um die Monatswanderung in Angriff zu nehmen. Auf dem Programm stand eine Wanderung dem Rhein entlang, zuerst auf der Schweizer und dann auf der deutschen Seite des Flusses. Bei noch trübem Wetter stieg man in Bad Zurzach aus dem Zug und machte sich an den Aufstieg zum Kastell auf dem Kirchlibuck. Laut den Erklärungen der Wanderleitung wurde das Kastell im ersten Jahrhundert n. Chr. gebaut und diente dem Schutz der Brücke über den Rhein. Und nun ging es dem Rhein entlang Richtung Kraftwerk Reckingen. Dort überschritt man den Rhein und wanderte auf der deutschen Seite weiter flussaufwärts. Bald kam das malerische Dorf Lienheim in Sicht, wo im Landgasthof Hirschen zum Mittagessen geladen war. Kaum hatten sich alle Wanderinnen und Wanderer im rustikal eingerichteten Lokal zu Tische gesetzt, brachte die freundliche Bedienung als erstes kleine Brötchen und gesalzene Butter auf den Tisch. Danach folgte ein Gruss aus der Küche, welcher von der Wanderschar erfreut begrüsst wurde. Und nun standen Suppe oder Salat zur Auswahl, welche in schönem Geschirr in einer geschmackvollen Aufmachung serviert wurden. Als Hauptgang wurde Hackbraten mit Pfifferlingsauce, Gemüse und Kroketten in modernen rechteckigen Tellern zu Tisch gebracht. Und zum Schluss hatte man die Wahl zwischen zwei Nachspeisen, wiederum fantasievoll angerichtet. Nach dem Kaffee waren sich alle Teilnehmer einig. So gut und so gepflegt angerichtet hatte man noch nie gegessen. Beim anschliessenden Weitermarsch Richtung Kaiserstuhl wurde noch lange vom ausgezeichneten Mittagessen geschwärmt. Beim Schloss Rötteln überquerte man wieder den Rhein und gelangte ins aargauische Kaiserstuhl. Nach dem Aufstieg durch das malerische Städtchen kam schon bald die Haltestelle vom Postauto in Sicht. Mit diesem fuhr man nun quer durch das Studenland bis nach Baden Kantonsschule und anschliessend mit der RVBW zurück nach Spreitenbach.

Wandergruppe Spreitenbach