Reparaturarbeiten am Geissfluhkreuz

Sicherlich haben einige Menschen in und um Trimbach festgestellt, dass das Kreuz auf der Geissfluh oberhalb von Trimbach seit einiger Zeit nicht mehr beleuchtet ist.

Der Grund hierfür ist ein Sturm, der vermutlich Ende uns auch im Tal überraschte und die Installationen so beschädigte, dass eben diese Beleuchtung seither nicht mehr funktioniert.

Am 27. Juni konnten nun die Reparaturarbeiten in Angriff genommen werden. Dazu bestieg eine sechsköpfige Gruppe um Markus Studer den Felsen, um das „Vorkreuz“ mit der Beleuchtung vom Gipfelkreuz zu heben. Der Boden war von den morgendlichen Regenschauern nass, wodurch die Arbeiten bei den engen Platzverhältnissen nicht einfacher wurden. Beim ersten Augenschein konnten keine starken Beschädigungen festgestellt werden. Lediglich normale Abnützungsschäden an den Abdeckungen sind sichtbar. Das Kreuz wurde noch am Gipfel in seine drei Einzelteile zerlegt, um sie nach gut einer Stunde vom Berg zu tragen. Bei der umfassenden Sanierung wird die Gelegenheit genutzt, um die Beleuchtung auf eine zeitgemässe LED-Technik umzurüsten.

Nach getaner Arbeit sitzt die Gruppe traditionell im Isebähnli zu einem kleinen Imbiss zusammen.

Fortsetzung folgt