21 Pilger haben sich am 30. Juni mit Pater Rolf Schönenberger aus Wil SG aufgemacht nach Medjugorje zur „Königin des Friedens“. Die ersten Pilger und Pater Rolf besammelten sich um 6.30 Uhr, bei strahlend schönem Wetter, zur Abfahrt beim Reisezentrum Eurobus in Windisch. Die Fahrt ging über Zürich und Luzern, wo die restlichen Pilger dazukamen. Nach dem Gottharttunnel folgte im Tessin der Kaffeehalt. Wieder durften die Pilger Kaffee und Kuchen sowie „Chräbeli“, von Olga Knecht gebacken und spendiert, geniessen. Dann ging die Reise weiter über Mailand, Padua, Venedig, Triest nach Kroatien. Über Rijeka erreichte die Gruppe am Abend das Hotel Kastel in Crikvenica. Das Hotel liegt direkt am Meer, so dass die Pilger an diesem lauen Sommerabend noch die Füsse ins Meer strecken oder ein Nacht Bad geniessen konnten.

Wo die Muttergottes Kindern erschien

Am folgenden Morgen begann die Weiterreise bei Regen über Senja, Zadar und Split nach Medjugorje in Bosnien-Herzegowina. Gegen Abend kamen die Pilger bei schönem und heissem Wetter in Medjugorje an, wo sie im Hotel Orbis 2 für vier Nächte ihre Zimmer bezogen.

Zur Geschichte von Medjugorje: Dieser Ort wurde 1991 im Kriegsgeschehen von Jugoslawien auf wunderbare Weise verschont. Am 24. Juni 1981, dem Festtag des heiligen Johannes des Täufers, erschien in Medjugorje auf dem Berg Podbrdo nach den Aussagen der Kinder Ivanka, Mjriana, Vicka, Ivan, Marija und Jakov die Muttergottes Maria. Sie stellte sich als die Königin des Friedens vor. „Zwischen Gott und Mensch soll wieder Friede herrschen. Der Friede soll unter den Menschen sein“, so lautete die Botschaft.

Medjugorje, Tihaljina, Kurescek

An den drei Tagen in Medjugorje besuchten die Pilger bei heissem Sommerwetter den Erscheinungsberg, den Kreuzberg und das Waisenhaus von Pater Slavko Barbaric, der im Jahre 2000 heiligmässig verstarb. Sie machten einen Ausflug Tihaljina, wo in der Kirche eine liebliche Muttergottesstatue steht. In Medjugorje hielten in dieser Zeit 330 Priester Exerzitien. So erhielten die Schweizer Pilger mit 6000 Gläubigen nach dem Abendprogramm mit Rosenkranz, Hl. Messe, Heilungsgebet und Rosenkranz den Einzelpriestersegen. Die 330 Priester haben für diesen Einzelsegen den ganzen Tag gefastet und gebeichtet.

Nun ging die Pillgerreise weiter nach Kurescek, Slowenien. Kurescek ist ein 833 Meter hoher Berg in der Nähe der Stadt Ljubljana, auf dem sich der Schrein der „Königin des Friedens“ befindet. Diese Kirche wurde während des Zweiten Weltkriegs vollkommen zerstört. Nachdem die Muttergottes dem stigmatisierten, inzwischen verstorbenen Priester France Spelic im Jahre 1989 erschienen war, wurde sie wiederaufgebaut und ist heute ein Pilgerzentrum.

Weiter nach Schio

Am folgenden Tag erreichten die Pilger die Stadt Schio mit 40‘000 Einwohnern in der italienischen Region Venetien. In der ältesten Kirche von Schio, San Martino, hatte der mittlerweile verstorbene Renato Baron am 25. März 1985 die erste Erscheinung der Muttergottes, die sich als „Königin der Liebe“ offenbarte. Im Cenacolo wurde mit Pater Rolf die Hl. Messe gefeiert. Im Pilgerhaus Casa Nazareth wurden die Zimmer bezogen und in der gemütlichen Trattoria das letzte gemeinsame Abendessen genossen. Um 21.00 Uhr beteiligten sich einige Pilger am Internationalen Kreuzweg auf dem Monte di Christo, ein Anlass, der sogar live am Radio übertragen wurde.

Abstecher nach Montichiari

Auf der Heimreise fuhr die Pilgergruppe von Schio nach Montichiari. Bei der Localita Fontanelle wurde in der Cappella delle celebrazioni, die Hl. Messe gefeiert. Dort befindet sich die Muttergottesstatue „Rosa Mystica“. Pierina Gilli (1911-1991) sah die Madonna im weissen Kleid und auf ihrer Brust drei Rosen. Die weisse Rose repräsentiert den Gebetsgeist, die rote Rose den Opfergeist und die gelbe Rose mit goldenen Reflexen den Bussgeist. Neben der Kapelle befindet sich ein kleines Bassin, mit Quellwasser. Bei der Hitze war das eine willkommene Abkühlung und jeder Pilger schritt betend durch das Wasser.

Gestärkt an Leib und Seele wurde nun die Heimreise angetreten, über Mailand und das Tessin zurück an die Einstiegorte.

Lengnau, 30.7.2018

Marianne Baldinger-Lang