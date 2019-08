Die Sommer-Ferien gehören bereits wieder der Vergangenheit an. Der späte Sommer hält unaufhaltsam Einzug. Die warmen Tage werden wann immer möglich draussen, im Wald oder am Wasser verbracht. Die Zeit an welchem sich der Morgennebel übers Land legt sind noch weit weg. Geniessen will man die Wärme des ausklingenden Sommers und ist so oft auf der Suche nach Ideen wie diese Tage gestaltet werden können.

Ganz in der Nähe, fast vor der Haustüre bietet uns das Seetal eine Möglichkeit wie solche Tage gestaltet werden können.

Das Sprichwort, «denn das Gute liegt so nahe» ist nicht von der Hand zu weisen.

Der Prospekt bezeichnet diesen Reise Tip sehr treffend, «Willkommen auf Schloss Hallwyl, dem Kultur- und Naturerlebnis».

Bei schönem Wetter erwarten den Besucher im Schlosshof die Stühle, die Tische und die Liegestühle. Der kleine Hunger kann im stimmungsvollen Schlossbistro gestillt werden.

Bevor der kleine Hunger aufkommt empfiehlt sich dem Besucher der Rundgang durch das Schloss. In diesem erzählen Ausgewählte Familienmitglieder, via Audioführer die über achthunderjährige Geschichte des klein Adelsgeschlecht von Hallwyl. Erzählen Bauern und die Untertanen der Herrschaft Hallwyl über ihr Leben und das Arbeiten.

Sehr zu empfehlen ist die Führung, welche von der Gräfin von Hallwyl geb. von Im Hoff (1815-1893) in einer spannenden und Bildhaften Sprache den Gästen vorgetragen wird. Sie versteht es die Besucher, von der Begrüssung an in die Welt, der von Hallwy ein tauchen zu lassen.

Die sehr strenge Erziehung, die Schilderung des ersten verliebt sein, der Weg der Familie in die Politik und die Hochzeit mit 15 Jahren lässt alle Besucher mit Begeisterung zu hören. Mit ihrer Beschreibung der Reisen, das erste sehen und Erleben einer Dampflokomotive zaubert den digitalen Besuchern ein lächeln ins Gesicht.

Das Schloss Hallwyl gibt nicht nur Auskunft über das Schloss und seine Besitzer. Ebenso wird über die bewegte Industrie-Geschichte im Seetal, in den Jahren 1780 bis 1910 berichtet.

Heute ist eine Reise zum schöne Schloss Hallwyl, mit seiner zauberhaften Umgebung sehr viel kürzer und angenehmer als in den 1830-er Jahren.

18.08.2019 / Text und Bild von Urs Sigg