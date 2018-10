Der Projektmorgen zum Jahresthema Gesundheit an der Primarschule Dorf in Lengnau war ein grosser Erfolg! Die fast zwanzig Kurse wurden von Eltern, Lehrerinnen und Lehrern gemeinsam organisiert und durchgeführt. Es wurde gekocht, gesungen, getanzt, gepflegt und ganz nebenbei noch viel gelernt.

Drückt’s dich wo – sing dich froh!

«Singe macht mich fröhlich, singe git mir Schwung», singen die Kindergarten- und Unterstufenkinder lauthals im Kurs von Anja Brügger und Marion Joos. Ja, auch Musik kann unsere Gesundheit und Emotionen beeinflussen sowie die Sprachfähigkeit fördern.

Einblick und Mithilfe im Altersheim

Eine kleine Gruppe von Schülerinnen und Schülern aus der 3. bis 6. Klasse erhielten einen Einblick ins Altersheim. Almir aus der 6. Klasse meinte auf die Frage, warum er sich für dieses Angebot entschieden habe: «Ich finde es spannend! In Albanien gibt es das nicht.»

Kochen mit dem Profi

Unter der fachmännischen Anleitung von Patrick und Franziska Vögtlin durften 10 Mittelstufenkinder die Kochlöffel schwingen. Wie in einer Profiküche üblich, gab es viel zu tun: Zutaten abwägen, Zwiebeln anschwitzen, Teige kneten, Rüebli raffeln oder benutztes Geschirr abwaschen – für alle gab es genug zu tun. Es war eine Freude zu sehen, mit wieviel Eifer und Motivation die Schülerinnen und Schüler im Team an der Zubereitung der Müsliriegel, Gemüsecracker, Energy-Balls und der gesunden Ketchupkreation arbeiteten.

Kochen auf dem Feuer

Auch im Wald wurde gekocht, was die Natur zu bieten hat. Die unterwegs vom Feld eingesammelten Kartoffeln wanderten direkt auf den Grill, während die gefunden Haselnüsse - im Guezliteig verarbeitet und in Alufolie verpackt -ebenfalls auf dem Rost landeten. Auch das gesunde Getränk in Form von selbstgemachtem Pfefferminztee durfte natürlich nicht fehlen!

Let’s dance!

«Es ist anstrengend, aber es macht auch Spass!», lautete der allgemeine Tenor der Kinder im Kurs von Adriana und Wladimir Waser. Für die lateinamerikanischen Tänze braucht es viel Rhythmusgefühl und Hüftschwung! Berührungsängste sollten keine dabei sein, aber das war für die jungen Tänzerinnen und Tänzer kein Thema. Erst die Grundschritte üben und schon konnte es mit Salsa, Bachata und Merengue losgehen!

Es gab noch viele weitere spannende Angebote wie «Fit auf dem Bike», «Klettern in der Kletterhalle», ein Besuch im Laden «ohne.ch» in Baden, der es schafft, seine Ware ohne Verpackung zu verkaufen, «Erste Hilfe mit Globi», «Eigenkreation gesunder Kosmetik», «Erkältungsbalsam & Badesalz selber herstellen» oder «Wie wichtig sind unsere Augen?». Dank der hervorragenden Organisation des aus Eltern und Lehrpersonen bestehenden Organisationskomitees und des Engagements weiterer Eltern, die mit viel Knowhow, Herzblut und Zeitaufwand diesen spannenden und vielfältigen Projektmorgen ermöglicht haben, durften die Kinder des Kindergartens und der Primarschule Dorf ein unvergessliches und lehrreiches Ereignis erleben. Die positiven Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler und deren strahlenden Gesichter, die gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrpersonen als auch der daraus resultierende Lernerfolg für die Kinder, geben Anlass für einen zuversichtlichen Blick in die Zukunft, in der weitere derartige Projekte aktiv von Eltern mitgestaltet werden und dadurch wesentlich dazu beitragen, ein weiterhin verständnis-, rücksichtsvolles und nicht zuletzt gesundes Miteinander zu ermöglichen.

Evi Burkhalter, Lehrerin Primarschule Dorf, Lengnau