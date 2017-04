Spazierwanderung von Concise nach Grandson. Wanderzeit ca. 2 h 8 ,7 km ebenwegs am See entlang oder im schattigen Wald. Verpflegung aus dem Rucksack, Kaffehalt beim Beginn der Wanderung, Pic Nic am See und Möglichkeit beim Schloss Grandson für einen Schlusstrunk.Das Kollektivbillett wird vom Wanderleiter Pierre Schibli 079 340 16 52 organisiert. Keine Anmeldung nötig. Bitte am Vortage ab 14:00 h das Wandertelefon 062 837 50 41 abhören.



Bahnhof SBB (Gleis 5) Mittwoch, 3.Mai 2017 08:46 - 17.30h