Was haben gute Ernährung und gutes Aussehen gemeinsam? Wer könnte das besser erklären als die schönsten Frauen der Schweiz von 1999 und 2018. Anita Buri und Jastina Doreen Riederer trafen sich zu diesem Zweck am 21. Juni mit einer Schulklasse der Primarschule Obersiggenthal AG im Rahmen einer Fitness for Kids Veranstaltung. In 90 Minuten vermittelten beide gemeinsam den Schülern Spass an der Bewegung und schärften ihnen einen Sinn für eine förderliche Ernährung ein. Beides gemeinsam sorgt für ein frisches und gesundes Aussehen.



Das Fitnessprogramm für Kinder umfasst einen Ernährungs- und Bewegungsplan, der sich mit einer Formel auf den Punkt bringen lässt. Die Formel lautet 1-5-1-8 und bedeutet:



1: Respekt für den einen eigenen Körper

5: Fünf Portionen Obst und Gemüse täglich verzehren

1: Eine Stunde Bewegung am Tag

8: Acht Gläser Wasser täglich



Für die Stunde Sport bekamen die Kinder noch viele Tipps, was ausser Dauerlauf Spass macht, und lernten gleich die Übungen Bergsteiger, Superman und Hampelmann. So aufgelockert verging die Trainingsstunde wie im Flug. Auch ernährungstechnisch wurden die Kinder mit einigen gesunden Leckereien überrascht, zum Beispiel mit Znüni mit Äpfeln sowie knusprigem Vollkorngebäck und Apfelschorle.



Die Misses Schweiz Anita Buri und Jastina Doreen Riederer setzen sich für einen gesunden Lebensstiel bei Kindern ein und demonstrierten dies auch während der gesamten Veranstaltung. Mit ihren turnerischen Darbietung gingen sie mit gutem Beispiel voran. Anita Buri setzt sich schon seit über 10 Jahren als Botschafterin bei Fitness for Kids ein. Seit kurzem ist sie auch als Instruktorin mit dabei und setzt sich sehr für die Kinder ein, weil die Kinder für sie die Zukunft darstellen. Jastina Doreen Riederer war auch begeistert, dass sie bei der Veranstaltung mit dabei sein konnte um den Kindern die Vorteile eines gesunden Lebenswandels zu demonstrieren. Das gesamte Programm hat in der Schweiz schon 55000 Kinder auf diese Art begeistert und soll weiterhin eingesetzt werden, um die Kinder fit zu halten auch dank Produkten von Gorilla Sports. Um den Kindern dies zu erleichtern erhalten alle beim ersten Besuch ein Ernährungs- und Bewegungstagebuch. Das hilft ihnen ungemein, sich an eine gesunde Lebensweise zu gewöhnen.



Fitness for Kids gibt es schon seit 12 Jahren. Ins Leben gerufen wurde die Organisation von dem sechsfachen Mister World Fitness Franco Carlotto. Viele prominente Unterstützer haben zum Erfolg beigetragen. Aufgrund von Sponsorenbeteiligungen wird das Programm für die Schulen komplett kostenlos angeboten.