Kurz vor den Frühlingsferien trafen sich die Kinder und die Lehrpersonen der 5./6. A in der Stadthalle Laufenburg. Denn die Kinder und die Klassenlehrer durften gratis am Konzert mit dem Titel „Harry Potter“ teilnehmen und den Klängen der Musik lauschen. Aufgrund dessen, dass die Kinder in diesem Schuljahr den ersten Band des Harry Potters gelesen hatten und damit Harry Potter ein grosser Teil im Unterricht war, sahen die Laufenburger Stadtmusikanten die Einladung zum Jahreskonzert als ideale Abrundung des Themas. Und dies war es definitiv! Mit den Klängen von Harry Potter wurden die Kinder regelrecht in den Bann gezogen und folgten dem Konzert aufmerksam und mit voller Begeisterung. In diesem Sinne bedankt sich die Schule Laufenburg ganz herzlich bei der Stadtmusik Laufenburg für die Einladung ans Jahreskonzert und den absolut gelungenen Abend. Vielen Dank.

(Désirée Stäuble)