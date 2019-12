Primarschule führte das Weihnachtsmusical «D'Wiehnachtsräuber» auf

An der Senioren-Weihnachtsfeier und zwei weitere Male führte die 4. Klasse der Primarschule Laupersdorf unter der Leitung der Lehrpersonen Michèle und André Ackermann das Weihnachtsmusical "D' Wiehnachtsräuber" von Andrew Bond auf. Gesanglich wurden die Schülerinnen und Schüler von der 3. Klasse (Lehrerin: Erdinë Krasniqi) unterstützt. Das Musical erzählt eine spannende Geschichte rund um Krippenfiguren in einer Kirche. Die Schülerinnen und Schüler haben das Musical selber noch etwas abgeändert, eigene Ideen eingebracht und auch ihre Rollen selber ausgewählt. Auch wurden alle Lieder live gesungen oder auf Instrumenten selber gespielt, auf eingespieltes Playback ab Tonträger wurde vollends verzichtet. Im Anspruch auf Musik total und vielfältig vernetzt wurden von den Schülern und Lehrpersonen die Instrumente E-Piano, Gitarre, Mundharmonika, Alphorn, Ukulele, Querflöte, Saxophon und Cornet eingesetzt. Zur Geschichte: In der noch leeren Kirche ist der Sakristan mit dem Aufstellen der Krippenfiguren beschäftigt. Sehr amüsant anzusehen war, wie diese Krippenfiguren, alle von Schülern dargestellt, auf Sackkarren hereintransportiert werden. Später werden dann diese Krippenfiguren zum Leben erweckt. Da tauchen zwei Räuber auf, die sich in der Kirche aufwärmen wollen, bevor sie in den Wohnhäusern die neu ausgepackten Geschenke stehlen wollen. Nach einem Intro auf dem Alphorn, spielten die Kinder auf der Mundharmonika und der Ukulele die Melodie "Herbei o ihr Gläubigen". Für die Räuber stellt sich die Frage, was sie hier in der Kirche stehlen könnten und was wohl das Wertvollste wäre. Ist es vielleicht die antike Marienfigur mit dem kleinen Jesus? Die Krippenfiguren mischen sich in das Gespräch ein und sie möchten den kleinen Jesus um keinen Preis hergeben. Anfänglich werden die Räuber wütend, doch später besinnen sie sich anders. Im spassigen Weihnachtsmusical, das trotzdem Tiefgang hat, kommen neben den Räubern, dem Sakristan, Schafen, Hunden, Ochs und Esel, auch Hirten, Engel, die drei Könige und natürlich Maria und Josef mit dem Kindlein vor. In vielfältigen Facetten zogen die Schülerinnen und Schüler in musikalischer Hinsicht sowohl gesanglich wie instrumental alle Register. Es waren wundervolle Melodien wie " En alte Schtärn", "Ig bi so" oder "Mir Hirte si eifach" zu hören, die Lieder erklangen stimmlich rein, sicher und keck gesungen, und die Sprache war gut verständlich. Alle der sehr zahlreich erschienenen Besucherinnen und Besucher, ob jung oder alt, waren vom knapp eine Stunde dauernden Musical begeistert und fasziniert.

Rudolf Schnyder