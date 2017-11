Am 18.Oktober.2017 hat der Bundesrat, das erste Mal in der Geschichte der Schweiz, die Senkung der Mehrwertsteuer beschlossen. Das neue Mehrwertsteuergesetzt (MWSTG) wird zum 01.01.2018 in Kraft treten.

Was wird sich verändern?

Seit mehr als 20 Jahren, um es genauer zu sagen, seit 1994 wurde die Warenumsatzsteuer von der uns heuten bekannten Mehrwertsteuer abgelöst. Seitdem wurde diese von 6,5 Prozent auf 8 Prozent in vier Schritten angehoben. Die normale MwSt. in der Schweiz wird im kommenden Jahr 7,7 Prozent betragen. Der derzeitige Steuersatz von 8 Prozent, senkt sich also um 0,3 Prozentpunkte.

Genau wie in Deutschland werden nicht alle Waren und Dienstleistung mit ein und derselben MwSt. besteuert, so ändert sich der Sondersatz der Hotellerie auf 3,7 Prozent. Bei Lebensmitteln, Medikamenten und Co., welche mit einem reduzierten Satz besteuert werden ändert sich nichts, dieser bleibt unverändert bei 2,5 Prozent.

Bringt die Änderung nur Vorteile?

Diese Frage ist mit einem klaren Nein zu beantworten. Zwar ist die Schweiz eines der Länder in Europa, welche ohnehin einen der niedrigsten Mehrwertsteuersätze besitzen und eine Senkung hört sich im ersten Moment sehr Verlockend an, jedoch birgt diese Änderung nicht nur Vorteile (mithilfe eines Treuhand Dienstleisters kann allerdings optimiert werden). Einer der größten Nachteile kommt auf ausländische Unternehmen in der Schweiz zu.

Ab 2018 zählt nicht nur der erwirtschaftete Umsatz im Umland, sondern es wird auch der aus dem Ausland hinzugezählt. Im Gegenzug dazu brauchen sich Unternehmen, welche nur Leistungen anbieten, die von der Steuer ausgenommen sind, nicht mehr bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung melden. Denn diese zählen zukünftig nicht mehr als steuerpflichtige Person. Dies stellt wiederum einen Vorteil dar.

Das Wichtigste kurz und knapp