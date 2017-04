Von der Bahnhofstrasse an die Kreuzäckerstrasse:

Dr. med. Mariusz Kraszewski wechselt den Standort



Nach 15-jähriger Tätigkeit - anfänglich im Alleingang - und später mit einem kleinen Team an der Spreitenbacher Bahnhofstrasse 95, hat der Allgemeinmediziner, FMH und innere Medizin, Dr. med. Mariusz Kraszewski in die neu erstellte Praxis, an der Kreuzäckerstrasse 1 gewechselt. In den neu erstellten Räumlichkeiten, welche gut 330 Quadratmeter ausmachen und 6 Behandlungszimmer umfassen, wirkt ein 15- köpfiges Team. Praxisleiter Mariusz Kraszewski bezeichnet sein Einzugsgebiet mit den Gemeinden Spreitenbach, Bergdietikon, Killwangen, Neuenhof, Oetwil an der Limmat, Würenlos, aber auch die Agglomerationen von Dietikon, Wettingen und Baden. Bisher wurden jährlich gegen 6000 Patienten behandelt, betreut oder medizinzisch versorgt. Seit dem 03. April 2017 ist die Praxisgemeinschaft Spreitenbach operativ.

Gut funktionierendes Ärzte Quintett:

Fünf ausgewiesene Fachkräfte sind die Garantie für eine optimale medizinische Versorgung in dieser kantonsüberschreitenden Region. Als Geschäftspartner und Facharzt für Orthopädie und Traumatologie steht Dr. med. Gregor Wiewiorski zur Verfügung. Ergänzt wird das Ärzte-Team durch Dr. med. Barbara Kosinska (Fachärztin FMH und Allgemeine Medizin) Dr. med. Bogumila Kielbasa (Fachärztin für Allgemeine Medizin und Pneumologie), sowie Dr. med. Eva Iren Müller (FMH Kinderärztin und Jugendmedizin). Unterstützt im täglichen Umgang werden die Ärzte durch vier ausgelernte MPA (medizinische Praxis Assistentinnen). Ebenso bildet die Praxisgemeinschaft vier Lehrlinge aus. Weitere drei Personen beschäftigen sich im rückwärtigen Raum mit Administration und Buchhaltung.

Neu in der Region: Gesteigertes medizinisches Angebot

Gegenüber der bisherigen Praxis wurde das medizinische Angebot massiv gesteigert und optimiert. Erwähnenswert sind die Einrichtungen der breiten Diagnostik für volldigitales Röntgen, die Ultrasonographie für Erwachsene und Kinder, die Allergiediagnostik, die ambulante Orthopädie, die Akupunktur, sowie die Dermatologie mit Lasergerät. Neu seien auch die Dienste im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin, sowie die Homöopathie.

Die Praxis beschäftigt sich auch mit Aufträgen um medizinzische Abklärungen und Untersuchungen der Strassenverkehrsämter und Behörden. Die Behandlung von Tagesmüdigkeit obliegt Dr. med. Kielbasa, welche auch in der Schlafklinik Barmelweid tätig ist. Zudem amtiert Praxisleiter Dr. med. Mariusz Kraszewski - wie bisher - als regionaler Schularzt.

Geöffnet ist die Praxis am Montag, Mittwoch und Donnerstag, 08 - 12.00, 14 - 18.30 am Dienstag und Freitag durchgehend 08 - 16.30, sowie neu jeden 2. Samstag des Monats 8.30 bis 12.30.

