Präsentation von Neuheiten in der Bibliothek

Präsentation von Herbstneuheiten in der Bibliothek Unterkulm

Einen neuen Weg geht die Unterkulmer Bibliothek. Am 24. Oktober stellten erstmals Claudia Forrer, Edith Kottmann, Maru Kugler und Remo Isch von der Bibliothekskommission, Anita Baumann von der Wyna-Buchhandlung in Reinach sowie das Team der Bibliothek Neuerscheinungen vor.

Aus der grossen Auswahl von Neuerscheinungen hatten sie ein sehr vielseitiges Sortiment zusammengestellt. Im Anschluss an die Präsentation konnten die Kundinnen und Kunden der Bibliothek die vorgestellten Bücher ausleihen und so wundert es nicht, dass die Bücher weg gingen wie „warme Weggli“. Anita Baumann hatte zusätzlich eine grosse Auswahl weiterer Neuerscheinungen mitgebracht. Die Teilnehmer der Büchervorstellung durften ihre Wünsche platzieren und so wird das Bibliteam diese Bücher ebenfalls in den Bestand aufnehmen.Zum Abschluss wurde ein Apéro offeriert, was den Abend abrundete.

Im Onlinekatalog (www.biblikulm.ch) kann rund im die Uhr gestöbert und reserviert werden. Die Liste der vorgestellten Bücher ist im Katalog separat ersichtlich.

Das Bibliteam dankt Anita Baumann sowie den Mitgliedern der Bibliothekskommission herzlich für die gelungene Präsentation. Nach den positiven Rückmeldungen wird der Anlass voraussichtlich auch im Herbst 2020 wieder ins Programm aufgenommen.