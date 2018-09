Am Sonntag 16. September 2018 führte der Sportverein Fislisbach zum aller ersten Mal den Plauschwettkampf des Kreisturnverbands Baden durch. 250 Kinder aus dem ganzen Kreis Baden kamen nach Fislisbach und bewiesen an acht verschiedenen Posten ihr Können. In 4er-Teams galt es sich in verschiedenen Disziplinen zu messen. Beim Absolvieren der Posten, wie zum Beispiel "Seifenrutschbahn", "Wassertransport" der "Kegeln" waren Geschicklichkeit, Kraft, Ausdauer und auch etwas Glück gefragt. Die vielen Zuschauer wurden vom guten Wetter angelockt und konnten den verlängerten Sommer auf dem Schulgelände geniessen und es sich in der Festwirtschaft gut gehen lassen.

Der Sportverein Fislisbach konnte Erfolge feiern. Von den Total 90 Kindern, welche in 21 Teams an den Start gingen, durften einige auf das Podest steigen. In der Kategorie KiTu belegte der Sportverein Fislisbach den 1. und 2. Rang. Die Mädchen der Kategorien U8 und U12 belegten beide den 2. und die Knaben in der Kategorie U10 den hervorragenden 3. Rang. Ebenfalls den 2. Rang belegte das Leiter-Team im für die Kinder immer wieder sehr spassigen Leiter-Duell.

Ein grosser Dank an alle freiwilligen Helfer und Leiter, die den Tag erst möglich machten. Der Anlass war ein grosser Erfolg und wir freuen uns auf nächstes Jahr.

(geschrieben von Simone Heimgartner)