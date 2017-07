Weiterbildung für Freiwillige

Bei der Betreuung und Unterstützung von Menschen im ambulanten oder privaten Bereich ist es wichtig, Suchtmittelkonsum zu erkennen und situationsgerecht zu

handeln. benevol Solothurn und die Suchthilfe Ost organisieren zu diesem Thema eine Weiterbildung für Freiwillige, die Menschen mit Suchtproblematiken begleiten. Neben der Vermittlung von theoretischem Wissen werden auch Praxisbeispiele diskutiert.



Die Veranstaltung findet am 16. August von 17.30 - 20.30 Uhr am Dornacherplatz 3 in Solothurn statt. Anmeldung bis 4.8. unter info@benevol-so.ch oder 062 212 26 45. Weitere Informationen: www.benevol-so.ch