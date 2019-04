Knapp 50 Mütter und Väter folgten der Einladung der Elternrunde Baden-Wettingen und kamen am vergangenen Dienstagabend, 2. April 2019, zum Vortrag “Hochsensible Kinder” ins Karussell Baden (BT vom 8.2.2019). Die Referentin Brigitte Küster, 54, diplomierte psychologische Beraterin, Autorin und Wahl-Ostschweizerin, ist selbst hochsensibel. Vor elf Jahren hat sie zufällig ein Buch zum Thema entdeckt und sofort gemerkt “Das hat mit mir zu tun.” Auf einmal konnte sie viele ihrer Verhaltensweisen und Bedürfnisse viel besser einordnen. Ihr wurde klar, dass das Wissen über die eigene Hochsensibilität auch vielen anderen Menschen helfen würde, da gemäss Schätzungen immerhin 15-20% der Bevölkerung davon betroffen ist. So begann sie damit, sich beruflich auf den Aspekt Hochsensibilität zu spezialisieren, da es zu diesem Zeitpunkt erst wenige Experten und deutschsprachige Lektüre zum Thema gab.

In ihrem Vortrag erklärte Küster, was Hochsensibilität kennzeichnet: eine ausgeprägte Wahrnehmungsfähigkeit, schnelle Überreizbarkeit, langes “Nachhallen”, also viel Zeit um Erlebnisse zu verarbeiten und generell eine schmale Komfortzone. Hochsensibilität ist ein stabiles Persönlichkeitsmerkmal, welches man sich nicht abtrainieren kann. Leider werde Hochsensibilität oft mit ADHS verwechselt, da manche Verhaltensweisen ähnlich sind, wie zum Beispiel geringe Frustrationstoleranz und Konzentrationsfähigkeit. Letztere ist jedoch bei ADHS-Kindern ein konstantes Problem, während es bei hochsensiblen Kindern nur die Folge einer Überstimulation ist. Küster wies ausserdem darauf hin, dass ADHS-Kinder sich in der Schule und zu Hause ähnlich verhalten würden, während hochsensible Kinder sich in der Schule eher zusammennehmen würden und sich der aufgestaute Druck dann zu Hause entladen würde. Im Gegensatz zu ADHS-Kindern fallen hochsensible Kinder tendenziell durch persönliche Reife auf, sie stellen zum Beispiel sehr tiefgründige Fragen, reflektieren viel und sind oft sehr empathisch.

Für Brigitte Küster war es bei der zweistündigen Veranstaltung wichtig, aufzuklären und Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Sie machte den Teilnehmenden klar, dass Hochsensibilität keine Krankheit sei und es demnach auch keine Sonderbehandlung oder Therapie bräuchte. Wichtig sei einfach ein gewisser Selbstschutz vor Überreizung und ausreichend Zeit zum Regenerieren, zum Beispiel nach einem langen Schultag oder anderen sozialen Interaktionen. Am Ende des Abends kamen von den Eltern noch zahlreiche Fragen - Küster musste also ihre eigene Regeneration noch ein wenig verschieben.