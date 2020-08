Parteiversammlung im Zeichen einer attraktiven Stadt Olten

An der Parteiversammlung der SP Olten diskutierten die anwesenden Mitglieder leidenschaftlich ihre Visionen für eine lebenswerte Stadt Olten. Im Fokus der Diskussion standen die Themen Nutzung des öffentlichen Raums, Wohnen, Soziales, Langsamverkehr, und die Anliegen des Frauen*Streiks. Die Schwerpunkte für die Wahlthemen 2021 auf Gemeindeebene nahmen so immer deutlichere Formen an.



Die Parteiversammlung der SP Olten fand am 12. August statt und war mit rund 40 anwesenden Mitgliedern gut besucht. Im Fokus des Abends stand die Diskussion der Wahlthemen 2021. Als Basis dafür diente die Auswertung der unter den Parteimitgliedern und Sympathisant*innen durchgeführten Umfrage zu den Kernthemen. Dabei wurde nach den Prioritäten und der Wichtigkeit von konkreten Projekten und übergeordneten Zielen gefragt. Der Leiter des Wahlausschusses, Simon Gomm, stellte die Resultate vor.

Die Umfrageergebnisse zeigten, dass Klimapolitik den Befragten am wichtigsten ist, dicht gefolgt von der Nutzung des öffentlichen Raumes und ergänzendem sozialen Engagement. Bei der Wichtigkeit dominierten der Ausbau der Tagesstrukturen und Kinderbetreuungsmöglichkeiten im Allgemeinen, generell die Verbesserungen für den Veloverkehr, insbesondere die West-Ost-Verbindung, sowie die Erhöhung des Anteils der Frauen in Führungspositionen der Stadt und in den Verwaltungsräten der stadteigenen Betriebe. Die Themen wurden angeregt und intensiv diskutiert. Aus der Diskussion ergab sich, dass auch die Themen «Olten als Wohnstadt» und «Finanzpolitik» eine hohe Priorität haben sollen. Die Themen werden nun durch den Wahlausschuss vertieft diskutiert und konkretisiert.

Text: SP Stadt Olten