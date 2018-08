Die Ortsplanungsrevision steckt mitten in der dritten und damit entscheidenden Phase. Am 10. September startet das öffentliche Mitwirkungsverfahren. Das umfassende und sehr komplexe Planungsgeschäft wird für die Weiterentwicklung der Stadt Solothurn in den nächsten 15 Jahren von entscheidender Bedeutung sein. Die FDP möchte ein Stimmungsbild abholen und die Bürger für das Thema sensibilisieren.

Die meisten Punkte innerhalb des immensen Pakets sind aus Sicht der FDP unbestritten und werden nachvollziehbar und transparent dargelegt. Die FDP will aber im Rahmen ihrer Parteiversammlung auf die aus Sicht der Gemeinderatsfraktion heiklen Punkte eingehen. «Es wird letztlich an Ihnen liegen, wie und ob Sie sich im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens zu der Ortsplanungsrevision äussern wollen», schreibt die FDP. «Wir werden über die von der Fraktion eingebrachten Anträge informieren und bei Bedarf weitere Punkte aus Ihren Reihen gerne aufnehmen.»

Der Anlass von Montag, 6. August, findet ab 18 Uhr beim Lusthäuschen mitten im Entwicklungsgebiet Weitblick von Solothurn und somit im wichtigsten «Hotspot» der künftigen Stadterweiterung statt. Im Anschluss an den politischen soll auch der gesellige Teil nicht zu kurz kommen: Grillieren ist angesagt.