41 Jugendliche freuen sich auf das Skilager 2019 in Valbella. Nach einer langen Carfahrt von circa zweieinhalb Stunden belegten alle schnell ihre Zimmer und verdrückten die mitgebrachten Sandwiches. Danach hiess es: „Ab auf die Piste“, in sieben Ski- und Snowboardgruppen mit coolen Leiterinnen und Leitern. Nach dem ersten Tag im Schnee kamen alle hungrig zurück ins Lagerhaus. Begeistert von dem tollen Essen, zubereitet von einem hervorragenden Küchenteam, und neuer Energie ging es ins Abendprogramm. Am ersten Abend war ein Spieleabend angesagt und danach wurde es erst richtig lustig. Zwei Leiter führten das gesamte Lagerhaus in das Zorrospiel ein. Bei diesem Spiel mussten alle ein Zettelchen ziehen, wobei auf einem Zorro zu lesen war. Diese Person erhielt Aufträge, welche heimlich mit einem selbst gewählten Komplizen durchgeführt werden mussten, wie zum Beispiel mit Zahnpaste einen Z auf einen Spiegel zu schreiben. Jeden Abend konnten dann in einer Gerichtsverhandlung zwei Verdächtigte angeklagt werden. Bis zum dritten Tag wurde der Schuldige oder die Schuldige noch nicht gefunden. Hoffentlich wird es sich vor dem letzten Abend zeigen, wer der Zorro war.

Der Rest der Woche verlief etwa ähnlich ab: Den Tag verbrachten wir, mehr oder weniger gekonnt, auf den Pisten, die Abende im und ums Haus mit einem jeweils spassigen Programm. Leider ist das Lager schon bald wieder vorbei. Wir hatten alle grossen Spass, trotz kleineren Blessuren. Wir freuen uns alle auf das nächste Skilager.

Jessica B. und Narmin J.