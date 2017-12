Offener Kraftliederabend in Zuzgen, 22. Dezember

Die letzten Schritte werden eingeleitet, um dem kraftvollen und feierlichen offenen Singabend um 19.30 Uhr in der christkatholischen Kirche in Zuzgen die optimale Klangfülle zu geben. Die Lieder, welche aus verschiedenen Kulturen dem Frieden gewidmet sind, stehen fest. Das Instrumentalteam formiert sich für die perfekten Harmonien.

Das was diesen offenen Singabend einmalig macht, bist Du! Es sind die Menschen, welche sich an diesem letzten Freitagabend vor Weihnachten auf den Weg machen um mitzusingen. Kein fester Chor ist da, welcher ein Konzert gibt, sondern Du bist Teil davon. Wie viele immer da sind und wer immer da ist, all das prägt diesen Abend und lässt uns einen einmaligen Raum erschaffen. Egal ob du singen willst oder einfach dich besingen lassen willst du bist herzlich eingeladen. Wir sind überzeugt, dass wir mit Musik ein Feld des Friedens schaffen können, welches uns voll Freude und Zuversicht ins neue Jahr gehen lässt. Veranstalter sind die kreative Lebenswerkstatt und der Verein Lebensraum Eichmatt/ www.lebenswerkstatt.ch