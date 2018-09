Am 6. September um 8.00 Uhr starteten wir mit 50 Personen in Richtung Insel Mainau. Mit dem Car von Sigrist Eiken machten wir im Toggenburg einen Zwischenstopp mit Kaffee und Gipfeli . Nach einer ruhigen Fahrt kamen wir um 11.00 Uhr auf der Insel Mainau an, wo schon die zwei Führerinnen auf uns warteten. Nach ca. 1 Std. gab es im Restaurant ein feines Mittagessen mit Dessert. Am Nachmittag hatten die Senioren freien Aufenthalt. Um 15.00 Uhr trafen wir uns wieder beim Car und fuhren nach Schaffhausen, wo wir noch eine kleine Pause machten. Um 17.00 Uhr traten wir die Heimreise an und kamen um 18.30 Uhr in Oeschgen müde aber zufrieden an.

Frauenverein Oeschgen, Sandra Keller