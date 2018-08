(sw) Am Sonntag, fand in der katholischen Kirche Zeihen ein ökumenischer Gottesdienst zum Schulanfang statt. Gestaltet wurde er von Diakon Andreas Wieland und der Katechetin Sabine Wülser zum Thema:» Jeder, vom Kleinsten bis zum Grössten ist mit seinen Gaben, Talenten und Fantasien für die Gemeinschaft in Familie und Schule wichtig». Die Thematik zog sich mit passenden Liedern, Texten und der kurzen Geschichte: «Die drei Kinder, von Leo Tolstoi» durch den Gottesdienst. Beim Lied:» Gottes Liebi isch so wunderbar» wurden die Kinder animiert, die betreffenden Bewegungen mitzumachen, was sie mit Begeisterung vorführten. Zum Schluss bekamen alle eine Wegzehrung für Leib (Brötli) und Seele (Segen) auf den Weg mit.